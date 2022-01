La forte hausse des prix semble se calmer en décembre

(Boursier.com) — Légère accalmie sur le front de l'inflation en France. Selon l'estimation provisoire de l'Insee, les prix à la consommation augmenteraient de 0,2% en décembre, après +0,4% en novembre. Sur un an, l'inflation atteindrait 2,8%, comme le mois précédent. Les prix des produits manufacturés et de l'alimentation accéléreraient nettement. Les prix du tabac seraient stables comme en novembre et ceux de l'énergie et des services ralentiraient, précise l'Insee. Harmonisée aux normes européennes, l'inflation augmenterait de 3,4%, comme en novembre. Sur un mois, les prix croîtraient de 0,2%, après +0,4% le mois antérieur. Le consensus tablait respectivement sur 0,4% et 3,5%.