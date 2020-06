Léger sursaut de l'indice PMI IHS Markit manufacturier aux Etats-Unis

L'indice PMI IHS Markit manufacturier américain ressort à 39,8 en mai, en hausse par rapport au plus bas de 36,1 enregistré le moins précédent...

(Boursier.com) — L'indice PMI IHS Markit manufacturier américain ressort à 39,8 en mai, en hausse par rapport au plus bas de 36,1 enregistré le moins précédent. Bien que légèrement plus élevé qu'en avril, l'indice signale la deuxième plus forte détérioration des conditions dans l'activité manufacturière depuis avril 2009.

Chris Williamson, économiste chez IHS Markit, commence : "l'industrie manufacturière est restée dans une profonde récession en mai, alors que les mesures prises pour contenir la propagation de COVID-19 ont continué à causer des pertes de production, à perturber les chaînes d'approvisionnement et à frapper la demande. Les pertes d'emplois ont continué à se produire à un rythme parmi les plus élevés depuis plus de dix ans et le pouvoir de fixation des prix s'est effondré".