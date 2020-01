Le taux de chômage tombe à 7,4% dans la zone euro

Le taux de chômage tombe à 7,4% dans la zone euro









Le taux de chômage, corrigé des variations saisonnières, s'est établi à 7,4% en décembre dans la zone euro, en baisse par rapport au taux de 7,5% de...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le taux de chômage, corrigé des variations saisonnières, s'est établi à 7,4% en décembre dans la zone euro, en baisse par rapport au taux de 7,5% de novembre et à celui de 7,8% enregistré en décembre 2018. Il s'agit du taux le plus faible enregistré dans la zone euro depuis mai 2008. Le consensus tablait sur une stabilité à 7,5%. Parmi les États membres, les taux de chômage les plus faibles ont été enregistrés en Tchéquie (2,0%) ainsi qu'en Allemagne et aux Pays-Bas (3,2% chacun). Les taux de chômage les plus élevés ont quant à eux été relevés en Grèce (16,6% en octobre 2019) et en Espagne (13,7%).

Euro area #unemployment at 7.4% in December 2019; lowest rate since May 2008. EU at 6.2% - lowest since the start of the series https://t.co/xnGjw0nTkh pic.twitter.com/82Gnm65OH9 >— EU_Eurostat (@EU_Eurostat), via Twitter

Eurostat estime qu'en décembre 2019, 15,475 millions d'hommes et de femmes étaient au chômage dans l'UE28, dont 12,251 millions dans la zone euro.