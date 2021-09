Le taux de chômage recule à 7,5% dans la zone euro

Le taux de chômage, corrigé des variations saisonnières, a atteint 7,5% dans la zone euro en août, contre 7,6% un mois plus tôt, et 8,6% en août 2020...

(Boursier.com) — Le taux de chômage, corrigé des variations saisonnières, a atteint 7,5% dans la zone euro en août, contre 7,6% un mois plus tôt, et 8,6% en août 2020. Une évolution conforme aux attentes du marché. Eurostat estime qu'en août, 14,469 millions d'hommes et de femmes étaient au chômage dans l'UE, dont 12,162 millions dans la zone euro. Par rapport à juillet, le nombre de chômeurs a diminué de 224.000 dans l'UE et de 261.000 dans la zone euro.