Le taux d'inflation annuel dans la zone euro confirmé à 8,1% en mai

(Boursier.com) — Les données finales d'Eurostat confirment la nouvelle accélération de l'inflation dans la zone euro en mai. Le taux d'inflation annuel dans la région s'est ainsi établi à 8,1% le mois passé, contre 7,4% en avril. Un an auparavant, il était de 2,0%.

Les taux annuels les plus faibles ont été observés en France, à Malte (5,8% chacune) et en Finlande (7,1%). Les taux les plus élevés ont quant à eux été enregistrés en Estonie (20,1%), en Lituanie (18,5%) et en Lettonie (16,8%). Par rapport à avril, l'inflation annuelle a baissé dans un État membre et a augmenté dans vingt-six autres. En mai les plus fortes contributions au taux d'inflation provenaient de l'énergie (+3,87 points de pourcentage), suivie de l'alimentation, alcool & tabac (+1,59 pp), des services (+1,46 pp) et des biens industriels hors énergie (+1,13 pp), précise Eurostat. En séquentiel, les prix affichent une hausse de 0,8%.

Enfin, l'inflation annuelle 'core', qui exclut les éléments les plus volatils, est confirmée à 3,8% contre 3,5% en avril.