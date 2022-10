Le sort de Wall Street est entre les mains des MAMAA

Les géants technologiques américains annoncent leurs résultats cette semaine

(Boursier.com) — L 'actualité économique et financière est relativement limitée ce lundi à Wall Street, mais les choses vont vite s'accélérer cette semaine avec les publications des géants technologiques américains. L'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago pour le mois de septembre sera révélé à 14h30. L'indicateur Markit PMI composite préliminaire américain du mois d'octobre sera publié à 15h45 (consensus FactSet 49,3, avec un indice manufacturier de 51,3 et un indicateur des services attendu à 49,5).

La saison des publications financières trimestrielles se poursuit par ailleurs à Wall Street. Cadence Design Systems, Discover Financial Services, Brown & Brown et WR Berkley annoncent après bourse.

Les publications vont ensuite s'accélérer, avec surtout les annonces des MAMAA ! Mais de quoi s'agit-il ? Tout simplement du nouvel acronyme des ex-GAFA, GAFAM et FAANG. Cette improbable dénomination avait été trouvée l'an dernier par l'animateur de CNBC Jim Cramer, connu pour son émission Mad Money. Les choix boursiers du présentateur sont souvent critiqués, au point que certains s'amusent... à faire l'inverse de ses conseils. Néanmoins, on ne peut nier son influence dans la communauté financière. Cramer avait inventé l'acronyme FANG (Facebook, Amazon, Netflix, Google), devenu ensuite FAANG avec l'inclusion d'Apple.

Désormais, Facebook étant devenu Meta et Google ayant pris le nom d'Alphabet, un nouveau sigle était nécessaire. Les MAMAA (Microsoft, Amazon, Meta, Apple et Alphabet) sont donc de la partie cette semaine et les opérateurs surveilleront très attentivement leurs annonces, après la chute du Nasdaq de plus de 31% cette année.

Dès demain mardi, après bourse, Microsoft et Alphabet dévoileront leurs derniers résultats financiers. Microsoft a perdu près de 28% cette année et la maison-mère de Google plus de 30%... Visa, Coca-Cola, Texas Instruments, UPS, Raytheon, Chubb, General Electric, 3M, Illinois Tool Works, Sherwin-Williams, Archer-Daniels, Valero, General Motors, Moody's, Twitter, Centene, Biogen, Halliburton, Kimberly-Clark, Corning ou Juniper, annoncent aussi mardi.

Mercredi, Meta Platforms publiera après bourse. Le titre de la maison-mère de Facebook a dévissé cette année de plus de 61%... Thermo Fisher Scientific, Bristol-Myers Squibb, ADP, Boeing, Waste Management, General Dynamics, CME Group, Canadian Pacific Railway, ServiceNow, Boston Scientific, Norfolk Southern, Ford Motor, Hess, Kla Corporation, Krakt Heinz, Hilton Worldwide, Otis Worldwide ou Garmin, publient aussi mercredi.

Jeudi, Apple et Amazon dévoileront leurs derniers chiffres après la clôture de Wall Street. Le titre du colosse de Cupertino a cédé 19% en 2022, tandis que celui du groupe de Jeff Bezos a abandonné 30%. Mastercard, Merck & Co, McDonald's, T-Mobile US, Comcast, Honeywell, Intel, Starbucks, S&P Global, Caterpillar, Anheuser-Busch, Gilead Sciences, Northrop Grumman, Altria, Shopify, Pinterest ou Capital One, annoncent également jeudi.