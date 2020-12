Le secteur privé de la zone euro voit son activité se contracter en novembre

(Boursier.com) — La diminution marquée de l'activité du secteur des services a fortement pesé sur l'économie de la zone euro en novembre, qui a ainsi renoué avec la contraction. L'activité du secteur privé de la région a en effet reculé pour la première fois depuis cinq mois, comme le signale l'indice PMI composite IHS Markit de l'activité globale, qui s'est replié de 50 en octobre à 45,3, un niveau toutefois légèrement supérieur à son estimation flash (45,1).

L'indice PMI IHS Markit de l'activité de services (41,7 contre 46,9 en octobre) signale de son côté une troisième baisse mensuelle consécutive de l'activité, et affiche en novembre son plus bas niveau depuis mai dernier.

Chris Williamson, Chief Business Economist à IHS Markit, commente : "l'économie de la zone euro a renoué avec la contraction en novembre, l'introduction par les pouvoirs publics de nouvelles restrictions plus strictes destinées à freiner la deuxième vague épidémique de Covid-19 ayant, une fois encore, fortement impacté l'activité des entreprises. Le repli enregistré en novembre est toutefois loin d'avoir la même magnitude que celui du printemps dernier et, contrairement à la tendance observée plus tôt dans l'année, la croissance s'est pour l'heure maintenue dans le secteur manufacturier, qui bénéficie notamment d'un rebond de la demande sur les marchés à l'export. La contraction du secteur des services est en outre bien moins marquée que celle affichée lors des premiers confinements dans la région".