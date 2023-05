Le secteur manufacturier souffre de plus en plus dans la zone euro (indices PMI)

(Boursier.com) — L 'indice PMI flash composite de l'activité globale dans la zone euro tombe sur un plus bas de trois mois en mai, un renforcement de la contraction du secteur manufacturier compensant en partie la reprise dans les services. L'indice PMI Flash HCOB composite recule ainsi de 54,1 à 53,3 (53,5 de consensus). Il signale néanmoins une cinquième hausse mensuelle consécutive de l'activité sur le Vieux continent. L'indice PMI Flash de l'activité de services ressort lui à 55,9 après 56,2 en avril, et contre un consensus de 55,5. L'indice PMI Flash de l'industrie manufacturière se replie pour sa part à 44,6 (sur un plancher de 36 mois), après 45,8 en avril et contre un consensus logé à 46.