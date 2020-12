Le secteur manufacturier poursuit son expansion dans la zone euro en novembre

Le secteur manufacturier poursuit son expansion dans la zone euro en novembre









L'indice PMI final pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est établi à 53,8 en novembre contre 54,8 en octobre (estimation Flash : 53,6)...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'indice PMI final pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est établi à 53,8 en novembre contre 54,8 en octobre (estimation Flash : 53,6). Bien qu'en léger repli, il marque une amélioration de la conjoncture pour un cinquième mois consécutif. Il met en outre en évidence un taux d'expansion nettement supérieur à sa moyenne de long terme.

Chris Williamson, Chief Business Economist à IHS Markit, commente ainsi les derniers chiffres de l'enquête : "le secteur manufacturier de la zone euro a de nouveau enregistré une croissance soutenue en novembre. Si les nouvelles mesures de confinement ont contribué à un repli du taux d'expansion par rapport au plus haut de trente-deux mois enregistré en octobre, la bonne tenue du secteur devrait toutefois atténuer le choc économique induit par les nouvelles restrictions, celles-ci ayant déjà fortement affecté le secteur des services. Selon les derniers résultats de l'enquête, la région devrait ainsi échapper en fin d'année à une contraction d'ampleur semblable à celle enregistrée au deuxième trimestre. L'expansion de la région a de nouveau reposé sur les performances des fabricants allemands, ces derniers signalant en effet des taux de croissance de la production et des nouvelles commandes rarement surpassés au cours des vingt-cinq années de collecte des données. A l'exclusion de l'Allemagne, la production manufacturière de l'ensemble de la région a quasiment stagné en novembre, tandis que le volume des nouvelles commandes a enregistré son premier repli depuis juin. L'écart de croissance entre la production du secteur manufacturier allemand et celle du reste de la région est en outre le plus fort enregistré depuis le début de l'enquête".