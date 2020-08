Le secteur manufacturier de la zone euro renoue avec la croissance en juillet

L'indice PMI IHS Markit manufacturier revu à la hausse dans la zone euro en juillet...

(Boursier.com) — L'indice PMI IHS Markit manufacturier revu à la hausse dans la zone euro en juillet. L'indice PMI final s'est en effet redressé de 47,4 en juin à 51,8, contre une estimation Flash de 51,1. La poursuite de la reprise de la production et de la demande, résultant de la levée progressive des restrictions sur l'activité économique imposées dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, a entraîné la première croissance du secteur manufacturier de la zone euro depuis un an et demi en juillet.

Chris Williamson, Chief Business Economist à IHS Markit, commente ainsi les derniers chiffres de l'enquête PMI: "le secteur manufacturier de la zone euro a entamé le troisième trimestre sur une note très positive, la production enregistrant en effet sa plus forte hausse depuis plus de deux ans en juillet, portée par un rebond encourageant de la demande. De fait, les nouvelles commandes ont augmenté à un rythme plus soutenu que la production en juillet, tendance laissant anticiper une poursuite de la croissance des niveaux d'activité dans les usines de la zone euro en août. La hausse des carnets de commandes a également contribué à un regain de confiance dans le secteur, celle-ci retrouvant en juillet un niveau conforme au pic atteint en janvier dernier, soit avant la pandémie".