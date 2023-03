"Le secteur bancaire est dans une situation bien plus solide qu'en 2008" estime C. Lagarde

La Banque centrale européenne vient d'annoncer une hausse de 50 pts de base de ses taux directeurs...

(Boursier.com) — Alors que la Banque centrale européenne vient d'annoncer comme prévu une hausse de 50 pts de base de ses taux directeurs, l'autorité monétaire a aussi revu au passage ses prévisions d'inflation en baisse, tout en restant supérieur à l'objectif des 2% pour les années à venir : Elle table ainsi désormais sur une inflation de 5,3% en moyenne cette année dans la zone euro, contre 6,3% prévu en décembre dernier.

La prévision pour 2024 est revue à 2,9% et celle pour 2025 à 2,1%. L'institution monétaire précise que ses nouvelles projections macroéconomiques ont été finalisées début mars, donc avant "l'émergence des récentes tensions sur les marchés financiers".

La BCE a également révisé ses perspectives concernant l'inflation de base, c'est-à-dire hors énergie et alimentation, à 4,6% en moyenne cette année.

Concernant la croissance économique, la BCE anticipe une hausse du produit intérieur brut de 1% en 2023 contre 0,5% auparavant...

Exposition limitée

Commentant les décisions de la BCE, Christine Lagarde a considéré qu'il n'y avait "pas de compromis entre les prix et la stabilité financière, tout en restant "déterminée à lutter contre l'inflation", ajoutant que "le secteur bancaire était dans une situation bien plus solide qu'en 2008". La patronne de la BCE a poursuivi en estimant qu'elle "ne voyait pas la nécessité d'étudier des outils alternatifs, pour le moment"...

Luis de Guindos, le vice-président de l'institution monétaire, a estimé pour sa part que "des taux plus élevés étaient positifs sur les marges des banques", soulignant au passage que l'exposition générale au Crédit Suisse était "très limitée"... "Les banques sont plus résilientes et les capitaux plus élevés qu'auparavant".

La BCE tient son couloir

Rappelons que la BCE avait déjà réhaussé ses trois taux d'intérêt directeurs de 50 points de base en février dernier, tout en prévoyant de continuer à les relever... Les taux d'intérêt des opérations principales de refinancement, de la facilité de prêt marginal et de la facilité de dépôt avaient été relevés à, respectivement, 3%, 3,25% et 2,5% le 8 février dernier.

Le Conseil des gouverneurs avait précisé à cette occasion qu'il continuerait d'augmenter sensiblement les taux d'intérêt à un rythme régulier et "de les maintenir à des niveaux suffisamment restrictifs pour assurer un retour au plus tôt de l'inflation vers son objectif de 2% à moyen terme"...