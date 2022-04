Le risque de récession augmente en Europe et aux Etats-Unis

Les économistes et stratégistes des grandes banques craignent que l'inflation, la guerre en Ukraine et des politiques monétaires plus restrictives ne fassent basculer la zone euro et les Etats-Unis dans une récession.

(Boursier.com) — La dégradation de l'environnement économique mondial, l'envolée de l'inflation et une politique monétaire plus restrictive des banques centrales forment un cocktail détonant qui commence à inquiéter les économistes et les stratégistes de marchés. Ils estiment que le risque d'une récession s'accroît en Europe, peut-être dès la fin 2022, ainsi qu'aux Etats-Unis pour 2023. Aux perturbations de l'offre provoquées par le coronavirus, se sont ajoutées les sanctions occidentales prises contre la Russie en représailles contre son invasion de l'Ukraine. De quoi alimenter l'emballement de l'inflation, via la flambée des prix de l'énergie, des produits agricoles, des métaux et des composants électroniques.

Dans la zone euro, une enquête 'Reuters' menée mensuellement auprès d'économistes et publiée jeudi, montre ainsi que le risque d'une récession a augmenté, avec une probabilité de 30%, tandis que l'inflation devrait continuer à progresser d'ici la fin de l'année et que la BCE pourrait démarrer un cycle de hausse de taux avant 2023, sans doute au 4e trimestre de cette année.

La guerre en Ukraine menace l'économie de la zone euro

Les prévisionnistes, qui tablaient encore en mars sur une reprise vigoureuse après la vague Omicron du coronavirus responsable du COVID-19, ont revu à la baisse leur estimation de croissance économique pour le trimestre en cours à seulement 0,4%, soit moins de la moitié de ce qui était prévu il y a un mois. La croissance devrait ensuite passer à 0,6% aux troisième et quatrième trimestres. Ils s'attendent désormais à une croissance du PIB de la zone euro de 2,9% cette année et de 2,3% en 2023 contre respectivement 3,8% et 2,5% il y a un mois.

Les économistes estiment en outre que la probabilité d'une récession cette année dans la zone euro se situe à 30%, soulignant que cette région est particulièrement exposée au conflit russo-ukrainien. "Il y a un risque que l'impact économique de la guerre soit un peu pire que prévu, ou que la situation se détériore davantage", a ainsi estimé Gordon Scott, économiste pour la zone euro chez RBC, ajoutant que la probabilité d'une récession reste importante.

Sur 39 économistes interrogés, 37 ont estimé qu'une aggravation de la guerre en Ukraine constituait le principal risque pour l'économie de la zone euro au cours des 12 prochains mois. Seuls deux d'entre eux ont placé une éventuelle résurgence de l'épidémie de COVID-19 comme principal danger.

Risque de récession en 2023 aux Etats-Unis si la Fed rate son atterrissage en douceur

De l'autre côté de l'Atlantique, les économistes ont aussi nettement réduit leurs prévisions de croissance pour 2022 et 2023, et certains d'entre eux pensent que le risque d'une récession est réel l'an prochain, si la Réserve fédérale est amenée à relever ses taux directeurs plus que prévu afin de juguler une inflation qui persisterait à un niveau trop élevé.

Courant mars, Goldman Sachs avait aussi évoqué cette possibilité d'une récession en 2023, avec une probabilité de 20% à 35%. La Deutsche Bank s'est montrée encore plus inquiète cette semaine, ses économistes affirmant que le resserrement agressif à venir de la politique monétaire de la Fed devrait faire basculer l'économie US en récession à horizon de 18 à 24 mois.

"Nous ne croyons plus que la Fed parviendra à orchestrer un atterrissage en douceur. A la place, nous anticipons qu'un resserrement plus agressif de la politique monétaire poussera l'économie américaine en récession", a écrit Matthew Luzzetti économiste en chef de DB dans un rapport publié mardi. La banque allemande voit la Fed augmenter ses taux de 50 points de base (pb) à chacune des trois prochaines réunions, avant de poursuivre et de tendre vers 3,50% l'an prochain.

La Fed a relevé le 16 mars dernier le taux "fed funds" de 25 pb, à 0,25%-0,50%, et prévoit dans ses projections médianes de les porter vers 2% fin 2022 et à 2,8% fin 2023. La banque centrale prévoit aussi de réduire son bilan de plus de 1.100 milliards de dollars par an (95 Mds$ par mois), ce qui représente un second niveau de resserrement monétaire.

Un "choc de récession" redouté par Bank of America

De son côté, Bank of America a indiqué vendredi que l'environnement macroéconomique se dégradait rapidement et pourrait faire basculer l'économie américaine en récession sur fond de resserrement monétaire. Les stratèges de BofA évoquent un "choc de récession". "Le 'choc d'inflation' empire, alors que le 'choc de taux' débute et que le 'choc de récession' arrive", a écrit Michael Hartnett, le directeur des investissements de la banque américaine. Selon lui, les liquidités, la volatilité, les matières premières et les cryptomonnaies pourraient enregistrer des performances supérieures à celles des obligations et des actions dans les prochains temps.

Enfin, Jan Hatzius, économiste en chef de Goldman Sachs, cité vendredi par Bloomberg, a estimé que la Fed pourrait être amenée à porter le taux des "fed funds" à plus de 4% l'année prochaine, si les conditions financières ne se resserrent pas suffisamment et que le marché du travail reste aussi "bouillant". "Si l'économie ne ralentit pas, et si nous, en particulier, ne connaissons pas un ralentissement très substantiel de la croissance de l'emploi,alors vous pourriez attendre quelque chose qui aille significativement plus haut, à plus de 4%", a lancé l'économiste, interviewé par 'Bloomberg'. Un tel niveau sur les taux courts serait de nature à étouffer la croissance et provoquer une récession.

Enfin, dans une récente étude pour l'université de Harvard, l'ancien secrétaire au Trésor Larry Summers et du chercheur Alex Domash ont souligné qu'un taux de chômage inférieur à 4% accompagné d'une inflation proche de 8% aux Etats-Unis entraînent une "probabilité très importante de récession au cours des 12 à 24 mois". En mars, le taux de chômage est tombé à 3,6% aux Etats-Unis, tandis que l'indice des prix à la consommation (CPI) en mars, qui sera publié le 12 avril, est attendu autour de 8,3% sur un an.