Le repli de l'inflation confirmé en mai en France

Baisse des prix confirmée en France en mai...

(Boursier.com) — Baisse des prix confirmée en France en mai. Selon les données finales de l'Insee, l'indice des prix à la consommation (IPC) a reculé de 0,1% sur un mois, après +0,6% en avril. La baisse des prix de l'énergie s'accentue (-3,0% après -0,7%) dans le sillage des prix des produits pétroliers (-5,9% après -0,6%). Les prix de l'alimentation ralentissent (+0,3% après +0,6%) ainsi que ceux des services (+0,3% après +1,0%), du fait du repli des prix des services de transport (-2,3% après +8,1%) et de la moindre hausse de ceux des " autres services " (+0,6% après +0,8%). Les prix des produits manufacturés sont quant à eux stables entre avril et mai 2023 (+0,0% après +0,3%). Sur un an, l'inflation ressort à 5,1%, après +5,9% en avril.

L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) recule de 0,1% en mai sur un mois, après +0,7% le mois précédent. En glissement annuel, il augmente de 6,0%, après +6,9% en avril.