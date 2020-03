Le repli de l'inflation annuelle dans la zone euro confirmé en février

(Boursier.com) — Le taux d'inflation annuel a bien reculé à 1,2% en février dans la zone euro après +1,4% en janvier. En février, les plus fortes contributions à la hausse des prix proviennent des services (+0,72 points de pourcentage, pp), suivis de l'alimentation, de l'alcool et du tabac (+0,41 pp), des biens industriels hors énergie (+0,13 pp) et de l'énergie (-0,03 pp), précise Eurostat. En séquentiel, la progression des prix est confirmée à +0,2%. L'inflation annuelle 'core' ressort également à 1,2%.