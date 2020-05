Le repli de l'inflation annuelle dans la zone euro confirmé en avril

Le repli de l'inflation annuelle dans la zone euro confirmé en avril









Le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est finalement établi à 0,3% en avril, contre 0,7% en mars, et 0,4% annoncé initialement...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est finalement établi à 0,3% en avril, contre 0,7% en mars, et 0,4% annoncé initialement. En avril les plus fortes contributions au taux d'inflation annuel de la zone euro proviennent de l'alimentation, alcool & tabac (+0,67 points de pourcentage, pp), suivis des services (+0,52 pp), des biens industriels hors énergie (+0,09 pp) et de l'énergie (-0,97 pp), précise Eurostat. En séquentiel, la hausse des prix à la consommation atteint également 0,3%. L'inflation annuelle 'core' est, de son côté, confirmée à 0,9% après +1% en mars.