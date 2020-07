Le redressement de l'activité se poursuit en France selon les indices PMI flash de juillet

Le redressement de l'activité se poursuit en France selon les indices PMI flash de juillet









L'activité du secteur privé français confirme son redressement en juillet, affichant sa plus forte expansion depuis deux ans et demi...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'activité du secteur privé français confirme son redressement en juillet, affichant sa plus forte expansion depuis deux ans et demi. L'Indice flash Composite de l'activité globale atteint ainsi 57,6 (51,7 en juin), sur un plus haut de trente mois, contre 53,5 attendu par le marché.

L'Indice flash de l'activité de services remonte de son côté de 50,7 en juin à 57,8 en juillet (52,3 de consensus) alors que l'Indice PMI flash de l'industrie manufacturière ressort à 52 (52,3 en juin), sur plus bas de deux mois, et inférieur au consensus (53,2).

Eliot Kerr, économiste à IHS Markit, commente ainsi les derniers chiffres de l'enquête : "la première estimation des données PMI du mois de juillet met en évidence une forte croissance de l'activité dans le secteur privé français, confirmant ainsi l'amorce d'une phase de reprise économique sur le territoire après le confinement imposé dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Les données relatives au volume global des nouvelles affaires suggèrent en outre que la demande intérieure commence enfin à reprendre, un nombre croissant d'entreprises reprenant leurs activités, tandis que les dépenses des consommateurs commencent à retrouver des niveaux plus habituels".