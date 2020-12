Le rebond du PIB de la zone euro revu à 12,5% au troisième trimestre

Le rebond du PIB de la zone euro revu à 12,5% au troisième trimestre









Le rebond du PIB de la zone euro au troisième trimestre a été revu en légère baisse par Eurostat...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le rebond du PIB de la zone euro au troisième trimestre a été revu en légère baisse par Eurostat. Corrigé des variations saisonnières, il a finalement augmenté de 12,5% contre une hausse de 12,6% annoncé précédemment. Il s'agit malgré tout, et de loin, de la plus forte progression observée depuis la création de la statistique en 1995. L'activité s'était effondrée de 11,7% au deuxième trimestre avec la mise en place des mesures de confinent pour faire face à la pandémie de coronavirus. Sur un an, le PIB affiche une baisse de 4,3% contre -4,4% estimé précédemment.

La France (+18,7%), l'Espagne (+16,7%) et l'Italie (+15,9%) ont enregistré les plus fortes hausses du PIB par rapport au trimestre précédent. Ces pays avaient également enregistré les plus fortes baisses au deuxième trimestre. La Grèce (+2,3%), l'Estonie et la Finlande (+3,3% chacune) et la Lituanie (+3,8%) ont connu les plus faibles rebonds.