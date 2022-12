Le ralentissement de l'inflation confirmé en Allemagne en novembre

Pas de surprise du côté des prix à la consommation en Allemagne...

(Boursier.com) — Pas de surprise du côté des prix à la consommation en Allemagne. Confirmant ses données préliminaires, l'Office fédéral de la statistique indique que l'inflation annuelle a bien atteint 10% en novembre, en légère baisse par rapport au niveau de 10,4% du mois précédent. "Le taux d'inflation reste à un niveau élevé de 10% malgré un léger ralentissement des prix de l'énergie", déclare le Dr Georg Thiel, président de Destatis. "Nous constatons des augmentations de prix pour de plus en plus d'autres biens, en plus de l'énergie. Ce qui est devenu particulièrement notable pour les ménages, c'est l'augmentation continue des prix des denrées alimentaires". En séquentiel, la baisse des prix de 0,5% est confirmée.

Calculée aux normes européennes, l'inflation annuelle est bien ressortie à 11,3%, contre 11,6% en octobre.