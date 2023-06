Le ralentissement de l'inflation confirmé dans la zone euro en mai

Pas de surprise du côté de l'inflation dans la zone euro...

(Boursier.com) — Pas de surprise du côté de l'inflation dans la zone euro. Le taux d'inflation annuel dans la région est bel et bien tombé à 6,1% en mai, contre 7,0% en avril, selon les données finales d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. L'inflation annuelle n'avait plus été aussi basse depuis près d'un an. Les taux annuels les plus faibles ont été observés au Luxembourg (2,0%), en Belgique (2,7%), au Danemark et en Espagne (2,9% chacun). A l'inverse, les plus élevés ont été enregistrés en Hongrie (21,9%), en Pologne et en Tchéquie (12,5% chacun?). Par rapport à avril, l'inflation annuelle a baissé dans vingt-six États membres et a augmenté dans un autres. En mai les plus fortes contributions au taux d'inflation annuel provenaient de l'alimentation, alcool & tabac (+2,54 points de pourcentage, pp), suivi des services (+2,15 pp), des biens industriels hors énergie (+1,51 pp) et de l'énergie (-0,09 pp). En séquentiel, les prix sont restés stables.

L'inflation annuelle 'core' ressort pour sa part à 5,3%, après +5,6% en avril.