Le port de Los Angeles va fonctionner H24

(Boursier.com) — Dans le but d'alléger les pressions sur la chaîne d'approvisionnement, le port de Los Angeles a annoncé qu'il fonctionnerait 24h/24 et 7 jours sur 7 pour absorber le 'backlog', mais cela pourrait ne pas suffire à résoudre le problème. Les principaux importateurs se sont engagés à utiliser des heures prolongées pour retirer les conteneurs d'expédition encombrant les quais. Néanmoins, on ne sait toujours pas si l'effort sera suffisant pour accoster et décharger les dizaines de navires actuellement ancrés au large en attente de postes d'amarrage.

Bloomberg a noté que les retards étaient également liés à la réduction de la main-d'oeuvre (en particulier à la pénurie de chauffeurs de camions longue distance) et aux problèmes en plusieurs points le long de la route maritime, pas seulement dans les ports. Le transport n'a pas été en mesure de répondre à la demande, les volumes de conteneurs maritimes américains atteignant un niveau record jusqu'à présent en 2021, selon les analystes de la chaîne d'approvisionnement. La Maison Blanche a déclaré que les engagements de six sociétés permettraient de déplacer 3 500 conteneurs supplémentaires par semaine la nuit jusqu'à la fin de l'année, mais cela se compare aux plus de 950 000 conteneurs déplacés en août...

Dans un contexte de commerce mondial particulièrement perturbé, une centaine de navires sont bloqués au large des ports californiens de Los Angeles et Long Beach, à l'approche de la cruciale saison des fêtes.