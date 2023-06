Le plus grand gisement de gaz naturel d'Europe devrait fermer en octobre, les prix du gaz bondissent

(Boursier.com) — Forte accélération des prix du gaz européens ce jeudi. Les contrats à terme néerlandais (ICE TTF), la référence pour la zone euro, se sont envolés de plus de 30% en séance sur des craintes d'approvisionnement en vue de l'hiver prochain. Alors que la production norvégienne est perturbée en raison de fuites et de maintenances sur de nombreuses installations, le gouvernement néerlandais pourrait fermer définitivement le plus grand champ gazier d'Europe dans moins de quatre mois.

Le champ de Groningen, dans le nord-est des Pays-Bas, fermera le 1er octobre, ont déclaré à 'Bloomberg' des personnes proches du dossier. Le cabinet prendra une décision officielle plus tard ce mois-ci, a indiqué un porte-parole du gouvernement néerlandais. Les Pays-Bas affirmaient jusqu'ici qu'ils visaient une fermeture du champ au plus tard en octobre de l'année prochaine en fonction de la situation géopolitique, mais les responsables sont confrontés à d'importantes pressions politiques en raison des tremblements de terre causés par l'exploitation du champ.

Comme le rappelle l'agence, le champ est une source clé de gaz pour une grande partie de l'Europe occidentale, ainsi qu'une colonne vertébrale des finances publiques néerlandaises, depuis le début de la production en 1963. Bien que les gisements de Groningen contribuent actuellement pour une petite quantité à la production globale de gaz de l'Europe, il s'agit d'un important tampon d'approvisionnement possible. Mais le site a également provoqué une énorme opposition locale après que des centaines de tremblements de terre depuis les années 1980 eurent endommagés des milliers de maisons.