Le PIB s'est effondré de 20,4% au Royaume-Uni en avril

Le PIB s'est effondré de 20,4% au Royaume-Uni en avril









Le PIB britannique a chuté de 10,4% au cours des trois clos fin avril, les restrictions gouvernementales à la circulation pour faire face à la...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le PIB britannique a chuté de 10,4% au cours des trois mois clos fin avril, les restrictions gouvernementales à la circulation pour faire face à la pandémie de Covid-19 ayant considérablement réduit l'activité économique. Sur le seul mois d'avril, l'activité s'est contractée de 20,4%, un record, alors que la production industrielle a plongé de 20,3%. Le consensus tablait respectivement sur des replis de 18,7% et 15%.

"La chute du PIB d'avril est la plus importante que le Royaume-Uni n'ait jamais connue, plus de trois fois plus importante que le mois dernier et presque dix fois plus importante que la chute la plus forte d'avant la crise liée au Covid. En avril, l'économie était environ 25% plus petite qu'en février. Pratiquement tous les secteurs de l'économie ont été touchés, les pubs, l'éducation, la santé et les ventes de voitures ayant tous contribué à cette chute historique", affirme Jonathan Athow, statisticien au sein de l'Office national de la statistique.

GDP fell by a record 20.4% in April; services fell 19.0%, manufacturing fell 24.3% and construction fell 40.1% https://t.co/LTjMFBn4om pic.twitter.com/x9kBJKerQZ — Office for National Statistics (ONS) (@ONS), via Twitter