Le PIB rebondit moins que prévu en juillet au Royaume-Uni

(Boursier.com) — L 'économie britannique a moins rebondi que prévu en juillet, pénalisée par les secteurs de la production et de la construction. Selon les données du Bureau national de la statistique, le PIB a progressé de 0,2% après une baisse de 0,6% en juin et contre une hausse de 0,3% attendue par les économistes. Alors que l'activité du mois de juin avait été affectée par un jour férié supplémentaire lié au jubilé de la reine Elizabeth II, son décès et un autre jour férié pour ses funérailles le 19 septembre pourraient suffire à faire basculer l'économie britannique dans la récession au cours du trimestre en cours, estiment plusieurs observateurs.

La croissance observée en juillet a été tirée par les secteurs de l'information et des communications et les services destinés aux consommateurs, qui ont rebondi de 0,6%. A l'inverse, la production et la construction ont reculé pour le deuxième mois consécutif en juillet, de respectivement 0,3% et 0,8%.