Le PIB britannique recule plus que prévu

(Boursier.com) — L 'économie britannique s'est contractée plus que prévu en octobre alors que les coûts d'emprunt élevés commencent à fortement peser sur l'activité outre-Manche. Le PIB a chuté de 0,3%, sa première baisse depuis juillet après un gain de 0,2% en septembre, a annoncé l'Office national de la statistique. Les économistes prévoyaient un repli de 0,1%. Ces chiffres renforcent les craintes selon lesquelles la Grande-Bretagne se retrouverait coincée dans une stagnation de longue durée. Alors que le plein impact des hausses de taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre commence juste à se faire sentir, l'économie devrait au mieux réaliser un léger gain au quatrième trimestre, certains prédisant même le début d'une légère récession. La BoE ne s'attend qu'à une croissance quasiment nulle l'année prochaine, tandis que l'Office for Budget Responsibility est un peu plus optimiste avec une prévision de 0,7%. La BoE devrait maintenir jeudi son indice de référence à 5,25%, son plus haut niveau depuis 15 ans.