Le PIB allemand s'est effondré de 10,1% au deuxième trimestre

(Boursier.com) — L'économie allemande a connu une contraction record au deuxième trimestre, le PIB accusant une chute de 10,1% en données corrigées des prix, des variations saisonnières et des effets calendaires. Le marché tablait sur une baisse de 9%. Selon les données provisoires de l'Office fédéral de la statistique, ce repli s'explique par la chute massive des exportations et importations de biens et de services ainsi que la forte baisse des dépenses de consommation finale des ménages et de la formation de capital en machines et équipements. En glissement annuel, le repli du PIB atteint 11,7%.