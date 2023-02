Le PIB allemand a reculé plus qu'initialement indiqué fin 2022

(Boursier.com) — L 'économie allemande s'est contractée plus qu'initialement estimé à la fin de l'année 2022. Sur le quatrième trimestre, les données du Bureau des statistiques montrent que l'activité a finalement reculé de 0,4% contre une précédente lecture de -0,2%. En glissement annuel, la hausse est revue de 0,5% à 0,3%. Destatis souligne qu'une baisse des investissements en capital et de la consommation privée explique principalement cette révision. Pour l'ensemble de 2022, les calculs les plus récents ont confirmé une croissance en glissement annuel de 1,8% (calendrier ajusté : +1,9%).

Sauf retournement de situation, l'Allemagne devrait techniquement entrer en récession au cours du premier trimestre 2023 puisque les économistes tablent sur un nouveau repli du PIB sur la période.