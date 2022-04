Le PIB a progressé de 0,2% en Allemagne au premier trimestre

L'économie a mieux résisté en Allemagne qu'en France au premier trimestre...

(Boursier.com) — L 'économie a mieux résisté en Allemagne qu'en France au premier trimestre. Selon les données préliminaires de l'Office fédéral de la statistique, le PIB allemand a augmenté de 0,2% sur les trois premiers mois de l'année contre une croissance nulle dans l'Hexagone. Une évolution conforme aux attentes du marché. Il est vrai toutefois que le PIB allemand s'était contracté de 0,3% au quatrième trimestre. Destatis explique ce rebond principalement par une formation de capital plus élevée, alors que le solde des exportations et des importations a pesé sur la croissance. Depuis fin février, les conséquences économiques de la guerre en Ukraine ont eu un impact croissant sur le développement économique à court terme. En glissement annuel, la croissance ressort à 4%. Le PIB du premier trimestre reste inférieur de 0,9% (en données corrigées des prix, variations saisonnières et calendaires) à celui du quatrième trimestre 2019, le trimestre précédant la crise du Covid-19.