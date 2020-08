Le PIB a finalement chuté de 12,8% en Italie au deuxième trimestre

L'économie italienne s'est bel et bien contractée de 12,8% au deuxième trimestre contre -12,4% attendu par le marché...

(Boursier.com) — L 'économie italienne s'est finalement contractée de 12,8% au deuxième trimestre contre -12,4% attendu par le marché et -12,4% indiqué initialement. Par rapport au trimestre précédent, les dépenses de consommation finale ont diminué de 8,7%, la formation brute de capital fixe de 14,9%, et les importations et les exportations de 20,5% et 26,4% respectivement, détaille Istat, l'Institut national de la statistique. En glissement annuel, le PIB affiche une chute de 17,7%, contre 17,3% annoncé précédemment.