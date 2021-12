Le pétrole surfe sur des nouvelles rassurantes concernant Omicron

Le cours du brut léger américain WTI a repris 4% cette semaine et grimpe de plus de 50% depuis le début 2021, malgré la correction intervenue depuis novembre sur fond de variants delta et omicron.

Crédit photo © Reuters