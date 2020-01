Le pétrole retombe, signes d'apaisement au Moyen-Orient

Le pétrole retombe, signes d'apaisement au Moyen-Orient









Le baril de pétrole a plongé de plus de 4% mercredi, le risque d'escalade militaire entre les Etats-Unis et l'Iran semblant s'éloigner....

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les cours du pétrole se sont nettement dégonflés mercredi sur fond d'un possible apaisement au Moyen-Orient. Le cours du baril de brut léger américain (WTI) a trébuché de 4,9% à 59,61$ retombant sous la barre des 60$ sur le Nymex (contrat à terme de février)... Le Brent de la mer du Nord, qui avait franchi brièvement lundi les 70$, a abandonné mercredi 4,1% à 65,44$.

Les cours de l'or noir ont aussi été déprimés par l'annonce d'une hausse surprise des stocks pétroliers américains pour la semaine close au 3 janvier. Ils ont augmenté de 1,2 million de barils à 431,1 millions de barils, alors que le consensus tablait sur un recul de 3,25 mb.

Malgré les frappes iraniennes dans la nuit de mardi à mercredi contre des bases militaires américaines en Irak, le risque d'une escalade militaire entre Washington et Téhéran semble s'éloigner quelque peu après des propos apaisants de Donald Trump. Le président des Etats-Unis a souligné que ces frappes n'avaient provoqué aucune perte américaine et fait des dégâts mineurs, en jugeant que "l'Iran semble reculer".

Lors d'une conférence de presse, le président américain a une nouvelle fois justifié l'assassinat du général iranien Qassem Soleimani, qui préparait selon lui une importante attaque contre des intérêts américains juste avant sa mort.

Donald Tump a répété que l'Iran "n'aura jamais l'arme nucléaire" et a appelé autres grandes puissances à trouver un nouvel accord nucléaire avec l'Iran, et à adresser à Téhéran un message unifié et clair.