Le pétrole rechute de 9%, doutes sur les actions de l'Opep+

Après un début de séance en nette hausse, les cours du pétrole se sont enfoncés dans le rouge vif jeudi soir, alors que se tient une réunion de producteurs... Les marchés doutent de leur capacité à mettre fin à la dégringolade des cours.

(Boursier.com) — Les marchés pétroliers ont zigzagué jeudi dans l'attente des résultats de la réunion de l'Opep et de ses alliés, dont la Russie, qui devraient décider de baisses de production.

Après un début de séance en hausse, les cours ont brusquement rechuté en fin de journée : le cours du baril de brut léger américain WTI a fini sur une perte de 9,3% à 22,76$ pour le contrat à terme de mai sur le Nymex, tandis que le Brent de mer du Nord a cédé 4,1% à 31,48$ pour le contrat à terme de juin.

En cours de séance, le cours du brut léger WTI avait bondi de plus de 12%, après des informations de presse selon lesquelles l'Arabie saoudite et la Russie auraient trouvé un compromis pour réduire drastiquement leur production d'or noir. Selon l'agence 'Reuters', les négociations porteraient ainsi sur une diminution globale de la production d'environ 20 millions de barils par jour, soit environ 20% de la production mondiale avant la crise du coronavirus.

Riyad et Moscou appellent Washington à contribuer à l'effort

Mais selon des délégués cités par l'agence 'Bloomberg', le projet d'accord porterait plutôt sur une baisse de 10 millions de barils par jour, un chiffre évoqué la semaine dernière par le président américain Donald Trump. Ce niveau de 10 mbj est cependant considéré comme insuffisant par les analystes pour soutenir les cours du brut, qui ont été laminés ces dernières semaines par la guerre des prix déclenchée en mars par l'Arabie saoudite et la Russie, et par la crise du Covid-19, qui a entraîné un plongeon de la demande mondiale de brut estimé à 30%.

A l'heure de clôture des marchés à terme new-yorkais, aucune information n'avait pas été confirmée concernant un accord définitif et son contenu. Selon 'Bloomberg', l'Opep (menée par l'Arabie saoudite) et ses alliés, dont la Russie,auraient trouvé un accord pour baisser leur production de 10 mbj pendant deux mois, et demanderaient à d'autres producteurs, dont les Etats-Unis, de couper leur production de 5 mbj supplémentaires. Une nouvelle réunion devrait se tenir vendredi impliquant des producteurs membres du G20, dont les Etats-Unis, selon l'agence.