Le pétrole rebondit vivement

(Boursier.com) — Le baril rebondit ! En forte baisse hier, les cours du brut remontent nettement pour cette première séance du mois de juillet, les opérateurs s'inquiétant de l'aggravation de la situation en Libye. Le baril de WTI pour livraison août grimpe de 2,8% à 108,8$ sur le Nymex, tandis que le baril de Brent de la mer du Nord (échéance septembre) avance de 2,9% à 112,2$. Les deux contrats ont chuté d'environ 3% jeudi, terminant le mois dans le rouge pour la première fois depuis novembre.

Les exportations de pétrole depuis la Libye sont tombées à environ un tiers du niveau de l'année dernière après que l'aggravation de la crise politique eut entraîné la suspension des expéditions depuis deux des plus grands ports du pays. Le risque d'une baisse des exportations de carburant émerge également en Inde alors que le gouvernement a augmenté les taxes sur les expéditions d'essence et de diesel dans le cadre d'une campagne visant à contrôler un déficit monétaire qui se creuse rapidement. L'Inde est un fournisseur majeur des marchés mondiaux, et une baisse des ventes pourrait resserrer davantage les marchés qui ont déjà été ébranlés par la réduction des approvisionnements russes. Enfin, l'interruption de production prévue en Norvège en raison d'un mouvement social n'arrange guère la situation.

Hier, les membres de l'Opep+ se sont mis d'accord pour accroître de nouveau leur production de 648.000 barils par jour en août. Malgré ce statu quo, les experts estiment que l'alliance de pays (qui inclut la Russie) n'est pas en capacité de produire suffisamment pour respecter ces quotas. Plusieurs pays, dont le Nigéria, la Libye et l'Equateur, font face à des problèmes d'exploitation, tandis que celle de la Russie pâtit des sanctions occidentales. Le prochain rendez-vous entre ministres du pétrole des principaux pays producteurs est programmé le 3 août.

Le brut a chuté de 8% en juin après avoir aligné six mois consécutifs de hausse. Les craintes de récession mondiale et de baisse de la consommation qui en découlerait ont fortement pesé sur les prix de l'or noir ces dernières semaines. Mais l'inquiétude du côté de l'offre reprend le dessus ce vendredi. "Nous considérons toujours que les risques sur les prix sont biaisés à la hausse en raison de stocks serrés, d'une capacité de réserve limitée et d'une réponse de l'offre non-OPEP + en sourdine", affirment les équipes de Barclays.