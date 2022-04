Le pétrole rebondit au-dessus de 100$ le baril

L'or noir a bondi de plus de 6% mardi en réaction à la levée progressive des restrictions sanitaires anti-Covid en Chine. Le choc créé par l'annonce de la libération de réserves stratégiques par les Etats-Unis pourrait désormais être digéré.

(Boursier.com) — Très volatils ces derniers jours, les cours du pétrole ont rebondi mardi à la perspective d'un redémarrage de la demande chinoise, après leur chute d'environ 4% lundi.

Le baril de brut léger américain WTI (contrat à terme de mai) a ainsi repris 6,7% mardi soir à 100,60$ sur le Nymex, tandis que le Brent de la mer du Nord est remonté de 6,26% à 104,64$ (contrat de juin), après être tombé lundi sous les 100$ pour la 1ère fois depuis le 16 mars.

Dans la nuit de lundi à mardi, les autorités de Shanghai ont annoncé une levée progressive des restrictions sanitaires dans certains quartiers de la capitale économique chinoise, face au mécontentement croissant de la population contre la politique officielle du "zéro Covid" du régime.

Ed Moya, analyste de marché senior chez OANDA, cité par Bloomberg, estime que "le marché de l'énergie a désormais en grande partie intégré la libération coordonnée des réserves stratégiques, et était sans doute un peu trop pessimiste sur la façon dont les autorités chinoises mettraient strictement en oeuvre leurs confinements et leurs mesures d'isolement".

Les cours de l'or noir avaient subi une vive correction depuis deux semaines, provoquée par l'annonce d'un recours massif aux réserves stratégiques de brut par les Etats-Unis et leurs alliés au sein de l'Agence internationale de l'énergie (AIE). Sur les six prochains mois, ils vont libérer non moins de 240 millions de barils de leurs réserves (dont 180 mb pour les seuls Etats-Unis), ce qui correspond à plus de 1,3 mb par jour supplémentaires (environ 1,3% de la consommation mondiale quotidienne).

Les cours du brut ont aussi été soutenus mardi par les dernières déclarations bellicistes de Vladimir Poutine, qui font craindre de nouvelles sanctions contre la Russie, qui pourraient cette fois frapper le secteur du gaz livré à l'Europe. Le président russe a estimé que les pourparlers de paix avec l'Ukraine étaient "dans une impasse", jurant de poursuivre son objectif et rejetant les accusations de crimes de guerre. Sur le terrain, l'offensive russe se poursuit dans le sud et l'est de l'Ukraine, notamment dans la ville de Marioupol, qui pourrait tomber rapidement aux mains des Russes.