Le pétrole propulsé par un possible embargo européen sur le brut russe

Le Brent de la mer du Nord est repassé au dessus de 115$ lundi, en hausse de plus de 7%. Les ministres de l'UE ont discuté d'un embargo sur le pétrole russe, sans toutefois prendre de décision.

(Boursier.com) — Les cours du pétrole ont bondi lundi de plus de 7%, retrouvant leur plus haut niveau depuis dix jours, propulsés par la possibilité d'un embargo européen sur le pétrole russe en représailles à son invasion de l'Ukraine.

Le baril de brut léger américain WTI (contrat avril) a ainsi grimpé lundi de 7,08%, à 112,12$ sur le Nymex, tandis que le baril de Brent de la mer du Nord (échéance mai) a gagné 7,1% à 115,62$ à Londres.

Les cours ont été soutenus par des informations selon lesquelles les gouvernements de l'UE envisageraient d'imposer un embargo pétrolier à la Russie cette semaine, bien que l'Allemagne se soit déclarée réticente. Par ailleurs, l'annonce de plusieurs attaques de rebelles houthis ce week-end contre des installations pétrolières saoudiennes est venue rajouter un peu plus d'huile sur le feu. La Russie est le 2e producteur mondial de pétrole.

Pas encore de décision de l'UE sur le pétrole russe

Les ministres européens des Affaires étrangères et de la Défense, réunis lundi à Bruxelles, ont abordé la question d'un embargo, sans toutefois prendre de décision. La Pologne et la Lituanie ont exhorté l'UE à mettre en oeuvre cette mesure mais l'Allemagne et d'autres pays très dépendants aux hydrocarbures russes s'y sont opposés.

L'Union européenne est prête à prendre une 5e vague de sanctions contre la Russie, a cependant déclaré lundi le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell à l'issue de la réunion. Les ministres de l'UE sont aussi convenus lundi d'une stratégie sécuritaire destinée à renforcer le poids militaire des 27.

Le sujet de l'embargo pétrolier sera à nouveau évoqué, cette fois au niveau des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE, lors d'un sommet prévu jeudi en présence du président des Etats-Unis Joe Biden.

L'UE importe environ 25% de son pétrole de Russie

Propulsés à près de 140$ le baril dans les jours suivant l'invasion russe de l'Ukraine, les cours du Brent avait ensuite corrigé de plus de 20%, le secteur de l'énergie ayant été pour l'instant exclu des sanctions économiques européennes prises contre la Russie. Les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont de leur côté annoncé le 8 mars dernier un embargo sur l'importation d'énergies fossiles russes, dont ils sont moins dépendants que l'Union européenne.

Actuellement, le pétrole russe représente environ 25% des importations pétrolières de l'UE, alors que pour les Etats-Unis (1er producteur mondial de brut), la part du pétrole russe n'est que de 7%. L'UE importe aussi 40% de son gaz de Russie (55% pour l'Allemagne), ainsi que 45% de son charbon, d'où sa réticence à imposer un embargo immédiat sur l'énergie russe, impossible à remplacer à court terme...

Un manque d'au moins 3 millions de barils russes par jour à partir d'avril ?

Les cours du pétrole ont ensuite rebondi vivement depuis mercredi dernier, lorsque l'Agence internationale de Energie (AIE) a annoncé craindre un choc sur l'offre pétrolière mondiale, à la suite des sanctions contre la Russie. L'AIE notait que de nombreuses entreprises (compagnies pétrolières, courtiers, banques...) se sont d'elles-mêmes détournées de la Russie depuis son attaque contre l'Ukraine.

L'agence estimait que 3 millions de barils par jour de pétrole russe (soit environ 3% de la consommation mondiale journalière) pourraient être indisponibles à partir d'avril, voire davantage en cas d'aggravation des sanctions contre Moscou. Or, pour compenser ces pertes "il y a peu de signes d'une augmentation de l'offre provenant du Moyen-Orient ou d'une réallocation significative des flux commerciaux", mettait en garde l'AIE.