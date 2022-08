Le pétrole pique aussi du nez

Coup de pression sur le brut...

(Boursier.com) — Journée très volatile sur le marché pétrolier qui semble néanmoins rattrapé par le courant vendeur qui sévit sur les places boursières en ce début de semaine. Le baril de brut léger américain pour livraison septembre (qui expire aujourd'hui) abandonne 3,4% à 87,7 dollars sur le Nymex alors que le baril de Brent de la mer du Nord (contrat octobre) cède 4% à 86,7$ à Londres. Le Brent, qui avait atteint près de 140 dollars le baril début mars après l'invasion de l'Ukraine, a depuis effacé tous ses gains.

Les craintes relatives à un important ralentissement économique mondial, voire à une récession en Europe, continuent à peser sur les cours de l'or noir en dépit d'une situation toujours tendue du côté de l'offre. Et ce malgré la poursuite des discussions entre grandes puissances pour relancer l'accord sur le nucléaire iranien de 2015, qui pourrait permettre au pétrole iranien de revenir sur les marchés mondiaux.

Le président Biden et ses alliés européens ont discuté des "négociations en cours" en vue d'un accord nucléaire, y compris "la nécessité de renforcer le soutien aux partenaires dans la région du Moyen-Orient", selon un résumé dévoilé par la Maison Blanche dimanche. "Nous sommes dans une situation macroéconomique qui se détériore avec des taux d'intérêt en hausse, des sécheresses, des contraintes de Covid en Chine et une affreuse crise énergétique en Europe", a déclaré à 'Bloomberg' Bjarne Schieldrop, analyste matières premières chez SEB, ajoutant que le marché pétrolier semble mettre une forte probabilité sur les chances d'une reprise de l'accord sur le nucléaire iranien.

En outre, les prix élevés du gaz naturel exacerbés par la réduction de l'offre en provenance de Russie renforcent la demande de pétrole, selon Ole Hansen, responsable de la stratégie matières premières chez Saxo Bank. "Alors que les fonds continuaient de vendre du pétrole brut en prévision d'un ralentissement économique, le marché des produits raffinés envoyait un autre signal avec des marges de raffinage à nouveau en hausse, en partie à cause de la flambée des prix du gaz qui rendait les alternatives raffinées, comme le diesel, bon marché", ajoute le spécialiste.

La vigueur du dollar pèse également sur les cours des matières premières ce lundi, et donc du brut. La monnaie de l'oncle Sam, en hausse de 0,4% face à un panier de devises internationales de référence, évolue à un pic de six semaines dans la perspective d'une hausse de taux d'intérêt plus importante aux Etats-Unis et d'un risque plus marqué de récession en Europe. Les matières premières étant libellées en dollar, un billet vert plus fort rend l'achat de commodities moins attractif pour tout opérateur muni d'autres devises.