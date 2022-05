Le pétrole grimpe après l'accord européen sur le brut russe

Le Brent se rapproche des 125$...

(Boursier.com) — Enfin ! Après des semaines de négociations, les dirigeants de l'Union européenne sont convenus lundi soir d'interdire immédiatement plus des deux tiers des importations de pétrole russe et de mettre fin à celles-ci à 90% d'ici la fin de l'année. Le président du Conseil européen Charles Michel a lui-même annoncé cet accord via Twitter :

#Unity Agreement Russian EU. This 2/3 Russia, machine. Maximum Russia war. #EUCO — Charles Michel (@eucopresident), via Twitter

Les cours du brut grimpent logiquement après cette annonce avec un baril de brut léger américain WTI (contrat à terme de juillet) qui bondit actuellement 3,5% à 119,1$ sur le Nymex, tandis que le Brent de la mer du Nord d'échéance juillet avance de 1,8% à 123,9$. Le brut devrait ainsi aligner une sixième progression mensuelle consécutive, pour ce qui serait sa plus longue série haussière depuis plus de dix ans.

Dans le détail, la Commission européenne a proposé d'interdire le brut transporté par mer d'ici six mois, tandis que les expéditions de pétrole via le pipeline géant Druzhba destinées à l'Europe centrale seront épargnées jusqu'à ce qu'une solution technique soit trouvée qui satisfasse les besoins énergétiques de la Hongrie et d'autres pays enclavés. L'année dernière, la Russie a expédié environ 720.000 barils de brut par jour aux raffineries européennes via son principal oléoduc vers la région. Cela se compare à des volumes maritimes de 1,57 million de barils par jour depuis ses ports de la Baltique, de la mer Noire et de l'Arctique, détaille 'Bloomberg'.

Les efforts de l'UE pour limiter les flambées des prix et la capacité de la Russie à détourner ses exportations de pétrole en cas d'embargo européen avaient déjà été édulcorés lors des cycles de négociations précédents après l'abandon d'un plan visant à interdire aux pétroliers de transporter du pétrole vers des pays tiers.

Le nouveau train de sanctions de l'UE contre Moscou comprend aussi l'exclusion du réseau Swift de la principale banque russe, Sberbank, l'interdiction d'émettre dans le bloc communautaire pour trois chaînes publiques russes supplémentaires, ainsi que des mesures contre des individus jugés responsables de crimes de guerre en Ukraine.