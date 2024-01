Le pétrole décroche violement !

Le rebond de la semaine passée est déjà effacé ! Les cours du brut reculent fortement ce lundi après que l'Arabie saoudite eut abaissé dimanche le...

(Boursier.com) — Le rebond de la semaine passée est déjà effacé ! Les cours du brut reculent fortement ce lundi après que l'Arabie saoudite eut abaissé dimanche le prix de vente officiel de son pétrole pour février. Le producteur d'État, Saudi Aramco, a en effet réduit le prix de son produit phare Arab Light à destination de l'Asie d'un montant plus élevé que prévu de 2 dollars par baril en raison de la faiblesse persistante de la demande. "Les observateurs du pétrole se demandent à juste titre si la réduction du Royaume ne vise pas seulement à réprimer l'interférence de l'approvisionnement non-Opep mais aussi des propres membres du cartel", indique à 'Reuters' John Evans, chez le courtier pétrolier PVM.

Cette décision du plus grand producteur mondial est intervenue quelques jours seulement après que les plus grands spéculateurs de la planète eurent augmenté leurs paris baissiers sur le Brent et le West Texas Intermediate à un niveau quasi plus vu depuis 2017, selon les données de 'Bloomberg'. Malgré la forte tension en mer Rouge et les inquiétudes sur la production de plusieurs grands pays de l'Opep, l'inquiétude sur la demande prend clairement le dessus ce lundi.

"Il y a certainement une offre importante", a déclaré à 'Bloomberg TV' Francisco Blanch, responsable mondial des matières premières et des produits dérivés chez BofA. "La demande ralentit, nous avons eu une très, très forte hausse des taux d'intérêt, ce qui a vraiment ralenti les choses. Cette combinaison est, je pense, ce qui fait baisser les prix". "Si nous devions nous concentrer uniquement sur les fondamentaux, notamment des stocks plus élevés, une production OPEP/non-OPEP plus élevée et un OSP saoudien plus faible que prévu, il serait impossible d'être autre chose que baissier sur le pétrole brut", estime pour sa part Tony Sycamore, analyste chez IG. "Cependant, cela ne prend pas en compte le fait que les tensions géopolitiques au Moyen-Orient augmentent indéniablement, ce qui entraînera une baisse limitée".

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a eu lundi de nouveaux entretiens avec les dirigeants arabes dans le cadre d'une initiative diplomatique visant à empêcher la guerre à Gaza de s'étendre davantage. Le conflit a déjà déclenché des violences en Cisjordanie, au Liban, en Syrie et en Irak, et a également conduit à des attaques des Houthis sur les voies maritimes de la mer Rouge. "Les tensions en mer Rouge sont le seul contrepoids, bien que relativement faible et intermittent, aux prix du brut qui succombent au mouvement baissier compte tenu des attentes d'un ralentissement de la demande mondiale et d'une hausse des stocks", souligne Vandana Hari, fondatrice de Vanda Insights.

Le baril de Brent de la mer du Nord (échéance mars) chute de 3,7% à 75,8 dollars à Londres tandis que le baril de WTI (contrat février) plonge lui de 4,1% à 70,8$ sur le Nymex.