Le pétrole débute l'année en nette hausse

(Boursier.com) — Les cours de l'or noir progressent assez nettement lors de cette première séance de l'année sur fond de tensions en mer Rouge où l'attaque d'un cargo par des rebelles yéménites Houthis a été repoussée par l'US Navy dimanche. Signe supplémentaire des tensions géopolitiques dans ce coin de la planète, l'Iran y a envoyé un navire de guerre... Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison mars avance de 2% à 78,6$ à Londres tandis que le baril de WTI (échéance février) gagne 2% à 73,1$ sur le Nymex.

Une délégation Houthi a rencontré des responsables à Téhéran après la réponse américaine à l'attaque contre un porte-conteneurs d'AP Moller-Maersk. Le groupe danois a de nouveau suspendu tout transit de ses navires sur la mer Rouge pour évaluer la situation dans cette voie navigable vitale pour le commerce mondial.

Après la première baisse de l'or noir l'an passé depuis 2020, le marché se concentre sur l'offre alors que la production élevée des États-Unis et d'autres producteurs en dehors de l'OPEP contrecarre les efforts du cartel pour maintenir les prix à haut niveau. "Les derniers événements en mer Rouge, le sentiment positif sur les marchés d'actions européens et les nouveaux quotas d'importation chinois poussent probablement le brut à la hausse", affirme à 'Bloomberg' Giovanni Staunovo, analyste matières premières chez UBS.

"Le prix du pétrole pourrait être affecté par l'escalade (...) dans la mer Rouge au cours du week-end et par la saison de pointe de la demande pendant la fête du printemps en Chine", indique à 'Reuters' Leon Li, analyste de CMC Markets basé à Shanghai, faisant référence aux vacances du Nouvel An lunaire au début du mois de février.

Les dernières réductions de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et de ses alliés entreront en vigueur ce trimestre, et pourraient ensuite être prolongées. Les traders se méfient généralement de l'engagement pris par le cartel le 30 novembre dernier, restant sceptiques quant à sa mise en oeuvre. Une enquête de 'Reuters' menée auprès d'économistes et d'analystes montre que le Brent atteindra en moyenne 82,56$ le baril cette année, en légère hausse par rapport à la moyenne de 2023 de 82,17$, la faible croissance mondiale devant plafonner la demande.