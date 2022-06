Le pétrole corrige nettement sur fond de craintes de récession aux USA

Nouveau coup de pression sur l'or noir...

(Boursier.com) — Nouveau coup de pression sur les cours pétroliers ce mercredi avec un Brent et un WTI qui abandonnent autour de 4%. Les craintes croissantes quant à la possibilité que les États-Unis tombent en récession, tandis que l'administration Biden se prépare à intensifier sa lutte contre les prix élevés à la pompe en appelant à une exonération fiscale sur l'essence, pèsent sur les cours de l'or noir. En outre, alors que les investisseurs s'inquiètent de l'impact de la forte hausse des taux d'intérêt, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, doit témoigner devant le Congrès cet après-midi sur sa tentative de freiner l'inflation qui atteint des niveaux inédits depuis des décennies.

La Réserve fédérale américaine a frappé un grand coup la semaine passée en procédant à sa plus forte hausse de taux directeurs en 28 ans. Elle a relevé le taux des "fed funds" de 0,75 point pour le porter entre 1,5% et 1,75%, en réponse à une inflation qui s'est envolée à 8,6% en mai et pourrait atteindre 9% dans les prochains mois. Le patron de la Fed n'a pas exclu un nouveau geste de la même ampleur en juillet, tout en assurant que des hausses aussi fortes ne seraient pas "habituelles".

Les inquiétudes relatives à un net ralentissement potentiel aux États-Unis, qui pourrait saper la demande d'énergie, se sont amplifiées ces derniers jours après que la Fed se soit engagée dans ce mouvement très 'hawkish'. Du patron de Tesla, Elon Musk, à l'économiste Nouriel Roubini en passant par Goldman Sachs, les avertissement se multiplient depuis quelques jours quant à la probabilité croissante que la plus grande économie du monde tombe en récession. "Nous considérons maintenant que le risque de récession est plus élevé et plus important", a par exemple écrit l'économiste en chef de Goldman Sachs, Jan Hatzius. "Les principales raisons sont que notre trajectoire de croissance de référence est désormais plus faible et que nous craignons de plus en plus que la Fed se sente obligée de réagir avec force à une inflation globale élevée et aux anticipations d'inflation des consommateurs si les prix de l'énergie augmentent encore, même si l'activité ralentit fortement".

La Maison blanche a invité les dirigeants de sept raffineurs et compagnies pétrolières à une réunion jeudi pour discuter des moyens d'augmenter la capacité de production et de faire baisser les prix de l'énergie après que le prix de détail moyen aux États-Unis ait dépassé 5$ le gallon ce mois-ci après une augmentation de plus de 50% en 2022. Selon les sources de 'Reuters', Joe Biden devrait demander la suspension temporaire de la taxe fédérale de 18,4 cents le gallon sur l'essence. "Je pense que les gros titres incessants de Biden, avec l'administration apparemment en mode panique inflationniste, ont joué un rôle dans le dernier mouvement de repli, car les investisseurs détestent toute incertitude, même si elle est irrationnelle dans le contexte des problèmes d'approvisionnement connus", affirme Stephen. Innes, associé directeur chez SPI Asset Management.

Du côté positif, Exxon Mobil a averti cette semaine que le marché du brut pourrait rester tendu pendant des années, tandis que le groupe Vitol, le plus grand négociant indépendant de pétrole au monde, a signalé une augmentation de la demande de carburant en Chine. Dans le même temps, la flambée des marges incite les raffineries à acheter chaque baril de brut qu'elles peuvent obtenir. "Des influences macroéconomiques plus larges ont récemment dicté la direction des prix du pétrole", a déclaré à 'Bloomberg' Warren Patterson, responsable de la stratégie des matières premières chez ING Groep à Singapour. " Cependant, fondamentalement, le marché reste toujours constructif".

Le baril de brut léger américain WTI (contrat à terme d'août) perd actuellement 4,2% à 104,9$ sur le Nymex, tandis que le Brent de la mer du Nord de même échéance août rend 4% à 110,1$ sur l'ICE.