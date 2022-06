Le pétrole corrige brutalement dans la crainte d'une récession

Après plusieurs semaines de hausse, le WTI a dégringolé de 9,2% cette semaine et le Brent a lâché 7,3%, les hausses de taux de la Fed et d'autres banques centrales ayant accentué les craintes de récession, un scénario qui pèserait sur la demande.

(Boursier.com) — Les marchés pétroliers ont mis fin brusquement vendredi à une série de 4 semaines de hausse ininterrompue pour le Brent et de 7 semaines (!) pour le brut léger américain WTI. Les cours du brut ont décroché, les marchés cédant aux craintes de récession engendrées par le durcissement des politiques monétaires un peu partout sur la planète, pour lutter contre l'envolée de l'inflation.

Vendredi soir, le baril de brut léger américain WTI (contrat à terme de juillet) a plongé de 6,7% à 109,56$ sur le Nymex, tandis que le Brent de la mer du Nord d'échéance août a perdu 5,6% à 113,12$ sur l'ICE.

Sur la semaine, le WTI a dégringolé de 9,2% et le Brent a lâché 7,3%, mais les deux variétés de pétrole gagnent encore plus de 50% depuis le début de l'année. Les cours ont aussi pâti des nouveaux confinements liés au covid-19 en Chine, qui font craindre une demande chinoise molle. La vigueur du dollar a aussi pesé, en renchérissant les achats de matières premières, dont les prix sont généralement libellés en dollars. L'indice du dollar évolue ainsi ces derniers jours à ses plus hauts niveaux depuis 20 ans face à un panier de devises, dont l'euro, le yen et la livre sterling.

L'AIE voit une demande toujours forte en 2023, et une offre contrainte

Malgré une offre mondiale toujours contrainte par de nombreux facteurs (sanctions contre la Russie et l'Iran, manque d'investissements et problèmes locaux de production), qui soutient les cours du pétrole, les investisseurs craignent désormais que la demande mondiale ne ralentisse. Dans son dernier rapport mensuel publié mercredi, l'Agence internationale de l'Energie (AIE) se montre pourtant encore confiante, et table sur une demande de pétrole en hausse de 2% l'an prochain pour atteindre un record de 101,6 millions de barils par jour, dépassant son niveau de 2019, avant la crise du Covid.

La demande chinoise devrait être le moteur de cette hausse, à la faveur du relâchement des mesures de restriction sanitaires liées au Covid-19. Selon le rapport de l'AIE, "la région Asie-Pacifique dans son ensemble, totalise les trois-quarts de l'augmentation prévue de 2,2 millions de barils par jour" en 2023.

Pour ce qui concerne l'Opep+, "l'offre totale annuelle pourrait baisser en 2023 avec les embargos et les sanctions affectant les volumes en provenance de Russie et des producteurs hors du Moyen-Orient qui souffrent d'une poursuite de leur déclin", a noté l'AIE.

Hausses des taux et signes de ralentissement conjoncturel aux Etats-Unis

Il reste que les économistes, notamment ceux du FMI, de la Banque mondiale et de l'OCDE ont nettement revu en baisse leurs prévisions de croissance mondiale pour 2022 et 2023, en raison des retombées de la guerre en Ukraine et du regain du covid-19 en Chine. Aux Etats-Unis, première économie mondiale, les dernières statistiques macro-économiques ont montré récemment des signes de faiblesse : ventes de détail en baisse et production industrielle poussive en mai, marché immobilier au ralenti, plongeon de la confiance des ménages en juin, sans compter des avertissements sur les résultats d'entreprises, notamment dans le commerce (Target) et la technologie (Microsoft, Snap).

Malgré ces alertes, la Réserve fédérale américaine a frappé un grand coup mercredi en procédant à sa plus forte hausse de taux directeurs en 40 ans. Elle a relevé le taux des "fed funds" de 0,75 point pour le porter entre 1,5% et 1,75%, en réponse à une inflation qui s'est envolée à 8,6% en mai et pourrait atteindre 9% dans les prochains mois. Le patron de la Fed, Jerome Powell, n'a pas exclu un nouveau geste de la même ampleur en juillet, tout en assurant que des hausses aussi fortes ne seraient pas "habituelles". Les nouvelles projections de la Fed visent désormais un taux des "fed funds" autour de 3,4% fin 2022 et de 3,8% fin 2023. Des niveaux que de plus en plus d'économistes jugent incompatibles avec le maintien de la croissance économique.

Engagement "inconditionnel" de la Fed à lutter contre l'inflation

Si elle n'envisage pas de récession à ce stade, la Fed ne s'attend plus désormais qu'à une hausse du PIB de 1,7% aux Etats-Unis cette année contre 2,8% attendu en mars, et après un vif rebond post-covid de 5,7% en 2021. La croissance devrait encore être de 1,7% en 2023 (contre 2,2% attendu en mars) puis de 1,9% en 2024 (2% attendu en mars). Pour autant, Jerome Powell a affirmé mercredi qu'il n'observait pas de ralentissement généralisé de l'économie américaine, et a assuré que la Fed "n'essayait pas de pousser l'économie en récession".

Vendredi, dans son rapport semestriel de politique monétaire au Congrès, la Fed a affirmé son engagement "inconditionnel" à lutter contre l'inflation et à rétablir la stabilité des prix. Ce terme d'"inconditionnel" suggère que la Fed est prête à prendre le risque de causer une récession et qu'elle juge qu'une inflation hors de contrôle aurait des effets négatifs bien plus graves à long terme sur l'économie.

De manière générale, de très nombreuses banques centrales à travers le monde ont relevé dernièrement leurs taux directeurs, afin de ralentir l'inflation, dont celles du Canada, du Royaume-Uni, de la Suisse, du Brésil de l'Australie et de l'Afrique du Sud. La BCE s'oriente elle aussi vers une première hausse de taux en juillet. Le Japon fait figure d'exception, la Banque du Japon ayant réitéré ce vendredi son message accommodant, avec des taux négatifs et la poursuite de ses achats d'actifs.