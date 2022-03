Le pétrole consolide, pas d'embargo européen sur le brut russe

Les membres de l'UE ont rejeté l'exigence de Moscou de régler les achats d'hydrocarbures en roubles, jugeant cela contraire aux contrats qui prévoient des paiements en euros, dollars ou livres sterling.

(Boursier.com) — Les cours du pétrole ont consolidé, jeudi, en l'absence d'annonces concernant un embargo de l'Union européenne sur les hydrocarbures russe, les membres de l'UE restant très divisés sur cette question, en raison de la forte dépendance du bloc aux énergies fossiles russes.

Le cours du baril de pétrole brut léger américain WTI (contrat à terme de mai) a cédé 2,3% à 112,34$ sur le Nymex, tandis que le baril de Brent de la mer du Nord a rendu 2,1% pour finir à 119,03$ (contrat de mai).

A l'occasion du sommet européen entamé jeudi à Bruxelles, il n'y a donc pas eu d'annonces spectaculaires concernant le pétrole et le gaz russes, alors que l'UE reste divisée sur l'opportunité d'un embargo. Afin de réduire cette dépendance, les chefs d'Etat et de gouvernement, qui poursuivront leurs discussions vendredi, devraient affiner leur plan de moyen terme pour se passer des énergies fossiles russe d'ici à 2027, dont les grandes lignes ont été présentées le 11 mars.

Les 27 travaillent à des achats de gaz en commun pour diversifier leurs approvisionnements, une stratégie inspirée par les commandes de vaccins contre le Covid-19 pilotées par la Commission européenne. Un accord a été conclu jeudi pour que les Etats-Unis livrent davantage de gaz naturel liquéfié (GNL) à l'Europe via le Royaume-Uni, a annoncé Londres.

L'UE refuse de payer son gaz russe en roubles

Les cours du pétrole avaient bondi de plus de 5% mercredi, en réaction a une déclaration de Vladimir Poutine affirmant que la Russie ferait désormais payer son gaz en roubles, et non en dollars ou en euros, aux " pays inamicaux", visant clairement l'Union européenne, ce qui a fait craindre des perturbations sur les marchés de l'énergie.

Les membres de l'Union européenne, à commencer par l'Allemagne, ont écarté jeudi cette hypothèse d'effectuer des paiements en roubles, et ont considéré que la demande de Moscou était contraire aux contrats d'approvisionnement qui prévoient des paiements en devises autres que le rouble.

800 million d'euros versés quotidiennement à la Russie

Vladimir Poutine a affirmé mercredi qu'"il est clair que livrer nos marchandises à l'UE, aux Etats-Unis, et recevoir des dollars, des euros, d'autres devises, ne fait plus aucun sens pour nous". Il a donné une semaine au gouvernement et à la banque centrale russes pour présenter une solution permettant de poursuivre ces livraisons de gaz et obtenir leur paiement en roubles. Le géant Gazprom a pour sa part été prié de modifier ses contrats pour les adapter à cette évolution.

Les importations de gaz russe représentent 40% des importations de gaz de l'UE, et celles de pétrole entre 25% et 30%, soit près de 800 millions d'euros versés quotidiennement à la Russie.