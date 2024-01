Le pétrole bondit avec les tensions au Moyen-Orient

L'or noir pointe en assez nette progression, soutenu par les vives tensions au Moyen-Orient...

(Boursier.com) — L 'or noir pointe en assez nette progression, soutenu par les vives tensions au Moyen-Orient. Une situation tendue, renforcée par la saisie par Téhéran d'un pétrolier au large d'Oman. Le bateau, précédemment saisi par les États-Unis pour transport de pétrole iranien, a été capturé par Téhéran au large des côtes d'Oman, intensifiant les tensions sur la voie commerciale la plus importante au monde pour l'approvisionnement mondial en brut.

L'Iran s'est emparé du St Nikolas " en représailles au vol de pétrole par les États-Unis ", a rapporté le journal semi-officiel iranien 'Mehr'. Quatre à cinq personnes vêtues d'uniformes militaires et portant des masques noirs sont montées à bord du navire, ont indiqué les opérations commerciales maritimes du Royaume-Uni citées par 'Bloomberg'. Le navire avait chargé environ un million de barils de brut dans le port irakien de Bassorah pour la compagnie pétrolière turque Tupras et se dirigeait vers le pays via le canal de Suez.

La veille, les Houthis basés au Yémen ont lancé leur plus grande attaque à ce jour contre les voies de navigation commerciales dans la mer Rouge et les frappes israéliennes dans le sud et le centre de Gaza se sont également intensifiées. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont laissé entendre qu'ils prendraient de nouvelles mesures si les attaques se poursuivaient. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a quant à lui adopté une résolution exigeant la fin immédiate des frappes des Houthis, soutenus par l'Iran.

"Le ralentissement de la demande, les troubles au Moyen-Orient et la réaction modérée des prix rendent les producteurs, les consommateurs et les acteurs du marché paranoïaques à propos des prix du pétrole", indique Barclays alors que la banque a abaissé ses prévisions pour le Brent 2024 de 8 dollars à 85 dollars le baril.

Le baril de Brent pour livraison mars grimpe actuellement de 2,1% à 78,4$ à Londres tandis que le contrat sur le West Texas Intermediate (échéance février) augmente de 2,4% à 73$.