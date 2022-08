Le patron de l'OPEP craint une pénurie de pétrole

Risque de pénurie sur le marché pétrolier ? Haitham Al-Ghais, nouveau secrétaire général de l'OPEP, estime en tous cas que les marchés mondiaux du...

(Boursier.com) — Risque de pénurie sur le marché pétrolier ? Haitham Al-Ghais, nouveau secrétaire général de l'OPEP, estime en tous cas que les marchés mondiaux du pétrole sont confrontés à un risque élevé de déficit d'offre cette année alors que la demande reste résiliente et que les capacités de production inutilisées diminuent. "Nous marchons sur de la glace mince, si je peux utiliser ce terme, car la capacité de réserve se raréfie", a déclaré le dirigeant à 'Bloomberg Television'. "La probabilité d'un squeeze est là".

Les craintes concernant le ralentissement de la consommation en Chine, où la consommation de carburant a chuté à son plus bas niveau en deux ans en juillet, et dans le reste du monde - qui ont fait baisser les prix du brut de 16% ce mois-ci - sont exagérées, selon le dirigeant. Le président du cartel est convaincu que la demande mondiale de pétrole augmentera de près de 3 millions de barils par jour cette année, soutenue par le retour au premier plan de la Chine. "La Chine est toujours une source de croissance phénoménale... Nous n'avons pas vu la Chine vraiment s'ouvrir- il y a une politique stricte de Zero Covid - je pense que cela aura un impact lorsque la Chine reviendra à plein régime".

Dans le même temps, les différents pays producteurs d'or noir manquent de capacités supplémentaires qu'ils peuvent apporter sur le marché. L'OPEP et ses partenaires détiennent une capacité inutilisée d'environ 2 à 3 millions de barils par jour, soit environ 3% de la production mondiale, a souligné Al-Ghais. La crise est née d'années de sous-investissement dans l'industrie pétrolière mondiale, à la fois dans le développement de nouveaux approvisionnements et dans la construction de raffineries et d'autres infrastructures pour les traiter, selon lui : "le sous-investissement chronique depuis plusieurs années est vraiment ce qui nous a amenés là où nous en sommes aujourd'hui".

Par ailleurs, si l'Iran, membre du cartel, pourrait revenir au premier plan sur le marché pétrolier mondial en cas d'accord sur le nucléaire, le dirigeant estime que la demande mondiale reste suffisamment saine pour absorber tout flux supplémentaire en provenance de la République islamique, à condition qu'il soit libéré de manière responsable et progressive". Téhéran pourrait ajouter environ 1,3 million de barils par jour dans les six mois suivant un accord, selon l'Agence internationale de l'énergie.

Le baril de pétrole évolue peu à la mi-journée avec un Brent qui se négocie autour des 92$ et un WTI proche des 87$.