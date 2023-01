Le patron de JP Morgan affirme que la Fed pourrait augmenter ses taux au-delà de 5%

La Fed va-t-elle devoir augmenter ses taux jusqu'à 6% ? Jamie Dimon, l'emblématique patron de JP Morgan Chase ne l'exclut pas...

(Boursier.com) — La Fed va-t-elle devoir augmenter ses taux jusqu'à 6% ? Jamie Dimon, l'emblématique patron de JP Morgan Chase ne l'exclut pas. Après quatre resserrements consécutifs de 75 points de base, la Banque centrale américaine a accru ses taux de 50 pb le mois dernier, portant le taux de référence cible antre 4,25% et 4,5%. L'outil FedWatch du CME Group donne aujourd'hui une probabilité de 76% d'une nouvelle hausse de taux, de 25 points de base cette fois, le 1er février, à l'issue de la prochaine réunion monétaire. La probabilité d'un geste plus fort de 50 pb est de 24%.

"Il y a 50% de chances que les attentes actuelles soient correctes en supposant que la Fed augmentera son taux de référence à environ 5%, et 50% de chances que la Réserve fédérale doive passer à 6%", a déclaré le dirigeant dans une interview diffusée sur 'Fox Business'. "Je suis du côté de ce qui disent que ce n'est peut-être pas suffisant", a précisé J.Dimon. "Nous avons été un peu lents à démarrer. Ça s'est rattrapé. Je ne pense pas qu'il y ait de mal à attendre trois ou six mois", a-t-il ajouté, se montrant ainsi favorable à une pause de la Fed afin de voir le plein impact des augmentations décidées l'année dernière.

Sur l'économie, malgré l'environnement incertain actuel, le patron de JPM a réitéré son optimiste, notamment sur la santé du consommateur américain. "Le consommateur est toujours fort... Leurs bilans (ndlr : des ménages) sont en bon état. Ils dépensent 10% de plus qu'avant la Covid-19. Ils ont dans leur compte épargne davantage de sociétés qui sont en bonne forme, et cela stimule une économie forte". Le niveau d'incertitude est néanmoins "élevé", a ajouté le dirigeant, évoquant la guerre en Ukraine, le resserrement monétaire et l'inflation.