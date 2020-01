Le nombre de chômeurs augmente plus que prévu en Allemagne

(Boursier.com) — Le taux de chômage s'est maintenu proche de ses plus bas historiques en Allemagne en décembre, à 5,0%. Le nombre de demandeurs d'emploi a néanmoins augmenté davantage que prévu sur la période, puisqu'il y avait 8.000 chômeurs de plus outre-Rhin le mois dernier, contre une hausse de 2.000 attendue par le consensus. Très tournée vers l'extérieur, l'économie allemande n'est pas épargnée par le conflit commercial sino-américain et le ralentissement de la croissance mondiale. Selon les dernières projections de la Bundesbank, le PIB devrait progresser de 0,6% cette année après une hausse estimée à 0,5% en 2019.