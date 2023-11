Le net ralentissement de l'inflation confirmé en octobre dans la zone euro

L'inflation a bel et bien fortement ralenti dans la zone euro en octobre...

(Boursier.com) — L 'inflation a bel et bien fortement ralenti dans la zone euro en octobre. Selon les données finales d'Eurostat, le taux d'inflation annuel s'est établi à 2,9% le mois passé, contre 4,3% en septembre. Les taux annuels les plus faibles ont été observés en Belgique (-1,7%), aux Pays-Bas (-1,0%) et au Danemark (-0,4%), et les plus élevés en Hongrie (9,6%), en Tchéquie (9,5%) et en Roumanie (8,3%). En octobre les plus fortes contributions au taux d'inflation annuel de la zone euro provenaient des services (+1,97 points de pourcentage, pp), suivis de l'alimentation, alcool & tabac (+1,48 pp), des biens industriels hors énergie (+0,90 pp) et de l'énergie (-1,45 pp), détaille Eurostat. Sur un mois, les prix à la consommation affichent une légère hausse de 0,1%.

L'inflation annuelle 'core' ressort à 4,2% contre 4,5% en septembre.