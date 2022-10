Le ministre saoudien de l'énergie met en garde contre l'épuisement des réserves de pétrole

Le brut progresse ce mardi avec un baril de Brent de la mer du Nord qui avance de 1% à 94,2 dollars...

(Boursier.com) — Le brut progresse ce mardi avec un baril de Brent de la mer du Nord qui avance de 1% à 94,2 dollars à Londres. Le ministre saoudien de l'énergie a défendu la décision controversée de l'Opep+ de réduire sa production et a critiqué les principaux consommateurs d'or noir, Etats-Unis en tête, pour avoir puisé dans leurs stocks stratégiques dans le but de maîtriser les prix. "Les gens épuisent leurs stocks d'urgence" et les utilisent "comme un mécanisme pour manipuler les marchés", a déclaré le prince Abdulaziz bin Salman lors de la conférence 'Future Investment Initiative' à Riyad. "La perte des stocks d'urgence peut devenir douloureuse dans les mois à venir", a ajouté le dirigeant, selon des propos repris par 'Bloomberg'.

Le cartel et ses partenaires, une alliance de 23 nations dirigée par les Saoudiens et la Russie, ont agacé plusieurs dirigeants occidentaux en choisissant de réduire leur production de 2 millions de barils par jour lors de leur dernier rendez-vous le 5 octobre. Les responsables américains ont déclaré que cela arrivait au "pire moment possible" compte tenu des pressions inflationnistes mondiales, et le président Joe Biden a affirmé que cette décision aurait des "conséquences" pour l'Arabie saoudite. Son gouvernement a annoncé une autre libération de réserves stratégiques d'or noir, s'ajoutant aux centaines de millions de barils déjà vendus par les États-Unis et d'autres pays riches ces derniers mois.

Le prince Abdulaziz a déclaré que la décision de l'Opep+ était justifiée par de faibles perspectives économiques et la nécessité de préserver des stocks d'urgence. "Je pense que nous, en tant qu'Arabie saoudite, avons décidé d'être les gars les plus mûrs", a-t-il déclaré.

Si la Chine, premier importateur mondial de brut, a du mal à retrouver sa vitesse de croisière, des pénuries potentielles d'approvisionnement se profilent à partir de début décembre, lorsque l'Union européenne interdira les importations maritimes de pétrole russe. Le bloc européen souhaiterait également empêcher ses assureurs et ses banques de fournir des services à tout acheteur de brut russe dans le monde. Il y a "des couches et des couches d'incertitude" en ce qui concerne à la fois l'offre et la demande et des perspectives "plus sombres" pour l'année prochaine, a déclaré le prince. Le meilleur plan d'action était que l'Opep+ "atténue" cette incertitude.