Le marché s'est-il trompé en jugeant la position de la BCE dovish ?

C'est la question du moment...

(Boursier.com) — Toujours pas de baisse pour le marché parisien qui évolue autour de l'équilibre à la mi-journée au lendemain des annonces très attendues de la BCE. Sans surprise, l'Institution européenne a relevé d'un demi-point de ses trois taux directeurs et a explicitement annoncé au moins un relèvement de même ampleur le mois prochain, réaffirmant qu'elle maintiendrait le cap dans sa lutte contre l'inflation. Mais le marché a néanmoins pris ces annonces comme accommodantes. Comme l'expliquent les équipes de Bank of America, "nous avons eu tout au plus trois bribes dovish".

Premièrement, Christine Lagarde a déclaré que les risques d'inflation à court terme sont plus équilibrés. Deuxièmement, elle a fait valoir que l'intention de relever les taux directeurs de 50 points de base en mars n'est pas un engagement à 100%. Et troisièmement, elle n'a pas donné d'orientation spécifique au-delà de mars. Est-ce pour autant un discours 'dovish', s'interroge BoA. Les stratèges de la banque américaine pensent clairement que non.

Tout d'abord, la résilience de l'économie indique des risques d'inflation sous-jacente plus forte à terme. Il en va de même pour l'accent mis sur la croissance des salaires et, plus important encore, sur la nécessité pour la politique budgétaire de commencer dès maintenant à assouplir les mesures. C.Lagarde a ajouté que le processus désinflationniste n'a pas commencé. De plus, après avoir déclaré que l'intention n'est pas un engagement à 100%, elle a ajouté que dans tous les scénarios raisonnables, une hausse de 50 points de base est probable en mars.

Ainsi, selon BoA, compte tenu de l'accent mis sur la dépendance aux données, le message ne pourrait pas être plus belliciste que cela. En plus de la description belliciste des perspectives par rapport à décembre, le message implicite sur la politique était assez puissant. Oui, il n'y a pas d'indications précises sur ce qu'ils pourraient penser après mars (ndlr : les gouverneurs), mais la BCE a livré une hausse de 50 points de base, avec une ferme promesse de 50 points de base supplémentaires et une référence claire que mars ne constituera pas le pic des taux mais sera le mois au cours duquel, avec un nouvel ensemble de prévisions, le rythme sera réévalué. Et les taux devront rester longtemps au niveau terminal.

Vincent Chaigneau, Directeur de la Recherche de Generali Investments, estime également que le message est loin d'être 'dovish'. La BCE maintiendra le cap et gardera durablement les taux directeurs à un niveau élevé". Lors de la conférence de presse qui a suivi la décision de politique monétaire de la BCE, la Présidente Christine Lagarde a de nouveau adopté un ton hawkish, selon lui. Elle a clairement indiqué que de nouvelles hausses seraient nécessaires au-delà du mois de mars car il reste "du chemin à parcourir" et que les taux devraient être maintenus à un niveau suffisamment restrictif pour garantir le retour de l'inflation à l'objectif. "Nous continuons à prévoir une nouvelle hausse de 50 points de base en mars, suivie de deux autres hausses de 25 points de base au deuxième trimestre 2023, ce qui porterait le taux de dépôt à 3,5%. Cette prévision est en contradiction avec les marchés qui ont quelque peu revu leurs attentes à la baisse et envisagent un pic à 3,4%".

Pour Konstantin Veit, gérant de portefeuille chez PIMCO, "dans l'ensemble, les décisions de politique monétaire prises hier par la BCE sont largement ressorties conformes aux attentes. La réaction dovish du marché n'est pas la conséquence immédiate de cette décision et elle a probablement été influencée par les réunions de la Fed et de la Banque d'Angleterre".

Même son de cloche chez Garet Jandrell, gérant au sein de l'équipe Public Fixed Income M&G. Selon lui, "on peut penser que la BCE est toujours sur une trajectoire hawkish. Les marchés l'ont compris différemment, réagissant comme si la BCE venait d'annoncer une baisse des taux, avec une forte reprise des obligations de la zone euro et un affaiblissement de l'euro. Le marché attend désespérément un signe qui indiquerait que la BCE commencera bientôt à ralentir le rythme de son resserrement monétaire, une partie de la réaction dovish pourrait donc être une question de positionnement. La déclaration de Mme Lagarde sur l'équilibrage entre les risques d'inflation et la croissance a également donné confiance aux investisseurs obligataires. Toutefois, cette reprise semble prématurée, l'inflation totale reste très éloignée de la cible, l'inflation coeur n'a pas encore connu de recul significatif, mais elle peut aussi surprendre à la hausse, comme nous l'avons vu récemment en Espagne".