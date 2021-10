Le marché pétrolier devrait rester déséquilibré au quatrième trimestre, avertit l'AIE

Le marché pétrolier devrait rester tendu au cours des prochains mois...

Le marché pétrolier devrait rester tendu au cours des prochains mois. Dans son dernier rapport mensuel, l'Agence internationale de l'énergie affirme que les stocks de produits pétroliers continueront de baisser au cours des trois derniers mois de l'année, après avoir enregistré leur plus forte baisse en huit ans au troisième trimestre. "Nos prévisions pour le quatrième trimestre font état d'un resserrement prolongé des marchés des produits, et les stocks devraient continuer à diminuer". Les stocks des pays de l'OCDE sont au plus bas depuis début 2015, ajoute l'AIE.

L'organisation basée à Paris a revu à la hausse ses prévisions de demande mondiale de pétrole pour cette année et 2022 (+200.000 bj) alors que la substitution du gaz par le pétrole pourrait faire croître la consommation d'or noir de 500.000 b/j jusqu'à la fin mars. Elle prévoit désormais que la demande augmentera de 5,5 millions de b/j pour atteindre 96,3 mbj en 2021, et de 3,3 mbj à 99,6 mbj en 2022, ce qui serait légèrement supérieur aux niveaux d'avant la crise.

L'AIE estime par ailleurs que l'Opep+ devrait pomper 700.000 bpj de moins que la demande estimée pour son brut au quatrième trimestre, ce qui signifie que la consommation dépassera l'offre au moins jusqu'à la fin de 2021.

Elle estime toutefois que les risques pesant sur la croissance mondiale pourraient peser sur la demande de brut : "la hausse des prix de l'énergie ajoute également aux pressions inflationnistes qui, avec les pannes de courant, pourraient entraîner une baisse de l'activité industrielle et un ralentissement de la reprise économique".