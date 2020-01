Le marché du logement confirme son dynamisme aux Etats-Unis

(Boursier.com) — D'après la National Association of Realtors (NAR) américaine, les reventes de logements existants ont progressé de 3,6% en décembre, à 5,54 millions d'unités, contre 5,43 millions de consensus. Il s'agit du rythme le plus rapide depuis près de deux ans. La précédente lecture du mois de novembre a été confirmée à 5,35 millions d'unités. Le prix de vente médian affiche une hausse de 7,8% sur un an, soit la plus forte hausse depuis janvier 2016.